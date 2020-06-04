51 новый случай COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба при по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 402. Всего выздоровели 3 130 человек (плюс 139 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).

Отметим, что в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале оперштаба при правительстве РФ, говорится о 46 новых случаях в республике. В то же время данные на портале стопкоронавирус. рф совпадают с теми, которые проводит региональный оперштаб. Спустя некоторое время данные в телеграм-канале исправили.

Все новые случаи контактные. 18 человек госпитализированы, еще 33 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 26, Набережные Челны — 16, Нурлатский район — 3. По одному случаю выявили в Арском, Атнинском, Зеленодольском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 6, от 30 до 50 — 15, от 50 до 60 — 16, от 60 до 70 — 6, от 70 до 80 — 7.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружен 8 831 случай заражения коронавирусом, из них 38,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 998), Московская область (767), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (319) и Свердловская область (298).