Популярный у россиян курорт упростит безвизовый въезд

ХайнаньФото: China Daily CDIC / Reuters

Остров Хайнань, ставший популярным курортом у российских туристов, упростит условия для безвизового въезда. Власти провинции планируют снять ряд ограничений для путешественников в период до 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на «Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане», распространенную Госсоветом КНР.

Как отмечается в программе, власти провинции позволят иностранным гражданам свободно приезжать на Хайнань с целью деловых поездок, посещения родственников и друзей, участия в различных мероприятиях и спортивных соревнованиях, а также прохождения лечения.

Туристы с круизных лайнеров смогут отдыхать на острове без визы в течение 15 дней. Со временем, говорится в документе, этот срок будет увеличен, одновременно администрация региона планирует упростить меры пограничного контроля.

В настоящий момент остров Хайнань могут посещать по безвизовому режиму граждане 59 стран мира, в том числе и России. Россияне пока могут находиться на территории провинции до 30 дней при условии бронирования поездки через туристическое агентство.