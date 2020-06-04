Сотрудники мэрии Барнаула ликвидируют действовавшую прикрытием свалку берегу Оби

Захламленный берег

Представители администрации Октябрьского района Барнаула 3 июня выехали на улицу Клубная Гора в районе поселка Ильича после того, как местные жители сообщили о разрастающейся там незаконной свалке. Согласно информации ГТРК «Алтай», там действует стоянка арестованных службой судебных приставов авто, но некоторые дельцы без вопросов также принимают заказы на вывоз отходов в самосвалах на эту территорию. Чиновники уже оградили зону складирования мусора, а после приступили к ее ликвидации. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили в пресс-центре мэрии. Кроме того, представители районной администрации направили обращения по данному факту в надзорные ведомства. Прокуратура уже начала проверку.

Накануне жители Барнаула сообщили ГТРК «Алтай», что они обнаружили незаконную свалку практически на берегу Оби. По словам граждан, огромное количество мусора со всего города везут прямо в зеленую зону. Причем, как оказалось, за такие услуги организаторы стихийного «полигона» будто бы берут плату. Жители округи заявили, что там расположена стоянка для арестованных судебными приставами автомобилей, однако она оказывает и другие услуги. С их слов, мусор в этот район возят фурами, как минимум, второй год. Также горожане сообщили, что в нескольких сотнях метров от этой свалки два года назад была другая. Власти города ее тогда устранили и даже забаррикадировали проезд.

На новое место мусор, вероятно, свозят недавно. Журналистам даже под видом клиентов удалось договориться с одним из водителей, который согласился за плату свалить мусор на участок неподалеку от берега. При этом сотрудники предприятия журналистов на частную территорию не пустили. Горожане вызвали участкового. Полицейские прибыли на место, опросили работников стоянки и составили протокол.

После визита чиновников

В администрации Октябрьского района Барнаула ИА «Банкфакс» в свою очередь уточнили, что они выехали на место и обнаружили на указанном участке сгоревший дом, где есть только фундамент. Рядом с ним находится металлический вагончик, старые плиты и кирпич, доски, стройматериал, автомобильные шины, грузовые и легковые автомобили, два микроавтобуса, разукомплектованные автомобили, бытовой и строительный мусор, шлак и грунт. При этом на вагончике действительно расположена табличка с надписью «ФССП по Алтайскому краю, хранение арестованных автомобилей».

В мэрии пояснили, что в связи с отсутствием в действиях лиц, осуществляющих складирование мусора, состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 27 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года, администрация района не имеет возможности привлечь их к ответственности. Специалисты администрации составили акт, по которому было решено до 4 июня оградить зону складирования мусора железобетонными плитами, блоками. Часть свалки уже ликвидирована, оставшуюся часть вывезут в ближайшее время.

Кроме того, чиновники сообщили, что уже направлены письма в природоохранную прокуратуру Барнаула, прокуратуру Октябрьского района, Роспотребнадзор, ФССП по Алтайскому краю. Также сделан запрос в Росреестр для уточнения собственника земельного участка. Прокурор Алтайского края Александр Руднев уже поручил Алтайскому межрайонному природоохранному прокурору проверить сведения. В случае подтверждения изложенных фактов к нарушителям будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сказано в сообщении надзорного ведомства.