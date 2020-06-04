Число новых случаев коронавируса в Москве впервые с середины апреля опустилось ниже 2 тысяч

За последние сутки к 3 июня в России выявили 8536 новых случаев коронавируса. Всего в стране 432 277 инфицированных.

Среди новых случаев 1842 приходится на Москву, 736 — на Московскую область, 380 — на Санкт-Петербург, 357 — на Свердловскую область. Всего в Москве 187 тысяч зараженных, в Подмосковье — 41 тысяча, в Санкт-Петербурге — 17 тысяч.

За сутки также зарегистрировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек. На Москву приходится 2658 смертей.

За сутки выписано из больниц 8972 человека (общее количество выздоровевших увеличилось до 195 957 человек). За сутки число вылечившихся превысило число новых заболевших.

Мэру Москвы Сергею Собянину действительно могут быть предъявлены претензии, но не из-за того, что он ущемил чьи-то права и свободы, а из-за того, что недостаточно жёстко обеспечивал действия силовых структур и соблюдение режима самоизоляции. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Черняховский. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр России поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

«Что было реальной проблемой? То, что самоизоляция не выполнялась полностью, — сказал Черняховский. — Если бы она выполнялась полностью (как в Китае), то в Москве с пандемией закончили бы уже к 20-м числам апреля. В целом же анализу в этой ситуации должны подлежать три вещи. Первое — это ситуация с саботажем банков, которые старались не исполнять указания президента о кредитных каникулах и выдаче кредитов. Второе — деятельность исполнительных структур. История с выплатами врачам — самый яркий пример. И третье, это крайне слабая работа правоохранительных органов, несоблюдение режимов, болтающиеся по городу кучки пивной молодёжи. Показывали золотых стритрейсеров, которые не обращали внимания на полицию. Иными словами, полиция должна вести себя, как в Америке».

Как подчеркнул Черняховский, задача полиции — это обеспечение принуждения к выполнению закона.