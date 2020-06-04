Препарат «Авифавир» рекомендован для лечения коронавируса

В протоколах лечения остались противомалярийные препараты гидроксихлорохин и хлорохин, но добавились недавно зарегистрированные фавипиравир от COVID-19 от совместного предприятия «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций и олокизумаб компании «Р-Фарм» от ревматоидного артрита.В списке возможных к назанчению препаратов появился недавно зарегистрированный от COVID-19 фавипиравир. В протоколах лечения среднетяжелых и тяжелых форм COVID-19 в ряде схем он указан в качестве основного препарата. Пока в России зарегистрирован только доработанный «ХимРаром» аналог Avigan от японской Fugifilm – Авифавир, ставший первым препаратом с показанием COVID-19. Применение фавипиравира разрешено только в стационарах.В составе комплексной терапии появились ранее не приводимые препараты для лечения ревматоидного артрита – тофацитиниб, канакинумаб, а также недавно зарегистрированный в России компанией «Р-Фарм» олокизумаб.Противомалярийные препараты гидроксихлорохин и мефлохин остались в рекомендациях в качестве перспективных препаратов для лечения COVID-19. Хотя там появилась отсылка к опубликованному в The Lancet исследованию, не подтвердившему эффективность гидроксихлорохина и показавшему более высокую летальность у принимавших его пациентов по сравнению с контрольной группой. ВОЗ 26 мая приостановил клинические испытания гидроксихлорохина от коронавирусной инфекции. Но Минздрав настаивает, что применение препарата в низких дозах у определенной группы пациентов с низким риском нарушения сердечных ритмов обосновано.

Появились отдельные схемы лечения для цитокинового шторма – осложнения коронавирусной инфекции. Они предусматривают сочетание метилпреднизолона или дексаметазона с тоцилизумабом, сарилумабом или канакинумабом.Первыми признаками коронавирусной инфекции могут стать поражения кожи – на это указывают исследования и собственный опыт наблюдения соотетчественников, указывает Минздрав. В рекомендациях классифицированы семь групп наблюдаемых дерматозов и кожных сыпей.Добавлены особенности клинических проявлений COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста.В новых рекомендациях появились также показания к клиническому использованию антиковидной плазмы. Уточнено, что речь идет о пациентах в тяжелом состоянии или средней степени тяжести на 3–7 день заболевания, либо если болезнь длится дольше 21 дня.Правда, в свободную продажу «Авифавир» в нашей стране поступать не будет. Соответственно, его нельзя будет приобрести в аптеках.Напомним, китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. Спустя неделю было установлено, что она вызвана новым типом коронавируса. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией на фоне распространения инфекции в десятках стран.