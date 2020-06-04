В Татарстане сняли часть ограничений: открываются сауны и храмы

В Татарстане снимается часть ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, с 5 июня разрешается работа бань и саун. Кроме того, признается утратившим силу пункт об ограничении работы объектов розничной торговли с 22:00 до 6:00 — магазины могут работать круглосуточно.

С 5 июня на территории Татарстана открываются культовые сооружения и организации. Находиться в религиозных храмах, мечетях, синагогах необходимо в перчатках и масках. Устанавливаются ограничения по количеству человек в религиозном помещении: в объектах площадью не более 400 кв. м каждому прихожанину или священнослужителю определяют 4 кв. м площади храма. Если площадь составляет больше 400 кв. м, то в здании могут находиться не более 100 человек одновременно (включая священнослужителей и работников).

С 5 июня также допускается работа фитнес-центров, плавательных бассейнов при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование. В помещениях для занятий спортом каждому человеку выделяется 4 кв. м, а в бассейнах — 5 кв. метров.

Также власти РТ назвали районы республики, где с 5 июня возобновят работу торговые комплексы. Устанавливаются ограничения по количеству человек в торговом зале — из расчета 1 человек (включая работников) на 4 кв. метра.

Остаются закрытыми кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и иные развлекательные организации.