Москва и Эр-Рияд согласовали продление майской квоты сокращения добычи на месяц

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Nabil al-Jourani/AP

Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участвующий в переговорах источник.

Стороны договорились продлить его на месяц, будущие действия будут обсуждаться позже. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.

По словам источника, министры энергетики России и Саудовской Аравии постоянно держат контакт.

При этом информатор добавил, что встреча не состоится, пока остальные страны не начнут должным образом соблюдать квоты.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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