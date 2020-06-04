МИД Кубы осудил решение США о новых санкциях во время пандемии

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Флаги США и Кубы на одной из улиц в центре Гаваны
Ramon Espinosa/AP
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти страны считают преступным решение США включить в санкционный список еще семь кубинских организаций во время пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем в своем Twitter.
Он отметил, что Куба отвергает санкции Вашингтона против этих компаний, которые призваны «ухудшить жизнь кубинских семей».
«Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал Родригес Паррилья.
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