МИД Кубы осудил решение США о новых санкциях во время пандемии

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Флаги США и Кубы на одной из улиц в центре Гаваны

Ramon Espinosa/AP

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти страны считают преступным решение США включить в санкционный список еще семь кубинских организаций во время пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем в своем Twitter.

Он отметил, что Куба отвергает санкции Вашингтона против этих компаний, которые призваны «ухудшить жизнь кубинских семей».

«Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал Родригес Паррилья.

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