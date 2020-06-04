Алтайский край попал в число 13 регионов, где COVID-19 угрожает голосованию по Конституции

13 регионов России не готовы к проведению голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет ura.ru. Эксперты считают, что сложная эпидемиологическая обстановка снизит явку избирателей.

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию

Анна Зайкова

В стране количество заражений COVID-19 в сутки падает на протяжении четырех дней, но в нескольких регионах ежедневно фиксируется серьезный прирост.

Это Нижегородская, Свердловская, Тульская, Новосибирская, Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Архангельская и Кировской области, Удмуртия, Якутия, Карачаево-Черкесия и Алтайский край.

Политтехнологи убеждены, что там, где происходит рост числа зараженных, явка на голосовании по Конституции будет ниже, чем в других регионах.

«Проведение голосования в ситуации эпидемии, конечно, будет сказываться на явке, и региональным властям придется решать эту проблему», — считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

Ранее Глава новосибирского избиркома Ольга Благо не стала отвечать на вопрос, готова ли взять ответственность за вероятное заражение людей во время голосования по изменению Конституции РФ.

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