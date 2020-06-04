Прояснен вопрос с закрытием на карантин Барнаула

Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Что с карантином в Алтайском крае и Барнауле

Из общего числа заболевших (2?066 человек) — 1037 — это жители Барнаула.

«Пока я скажу, что по Барнаулу нет предпосылок, чтобы вводить серьезный карантин. Очаговые вспышки имеют место, реагирование на них адекватное. Так пока что и будем продолжать», — заявил Томенко.

Он в очередной раз призвал жителей края и все организации соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В частности, не забывать про масочный режим, который в крае «не такой уж драконовский», подчеркнул губернатор. Маски следует надевать там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и есть большое скопление людей. В остальном же можно «жить обычной жизнью», добавил Виктор Томенко.

Также Томенко прокомментировал слухи о его переходе в одно из федеральных ведомств и уход с поста главы региона в 2020 году. Он посмеялся и уверяет, что ни о чем подобном не думает, а все его усилия сконцентрированы на повышении качества жизни в Алтайском крае.

«Все это не соответствует действительности. Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Почему они берутся, я думаю, это и ежу понятно», — заявил Виктор Томенко.

Он напомнил, что был избран на всенародных выборах в сентябре 2018 года, за него проголосовало 366 тысяч человек, а губернаторский срок заканчивается в 2023 году.