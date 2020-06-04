Суд поставил точку споре пенсионерки барнаульских чиновников красных линиях

Алтайский краевой суд отклонил апелляцию чиновников комитета по строительству и архитектуре Барнаула по делу Пенсионерки Натальи Бобровских, которая отстаивала свои квадратные метры в споре о «красных линиях». Как сообщает «Толк», ей все же удалось доказать, что граница, проходящая аккурат по ее веранде, была нанесена с нарушениями почти 20 лет назад. Как и предполагалось, такой исход действительно стал прецедентом, поскольку ранее у барнаульцев не получалось откреститься от «клейма» захватчиков городских территорий.

3 июня апелляционная жалоба профильного комитета мэрии Барнаула была отклонена Алтайским краевым судом. Дело выиграла пенсионерка Наталья Бобровских, которая живет в частном доме на переулке Ярославском, 25 с 1995 года. Чиновники пытались обязать ее снести часть веранды и забора, которые якобы «захватили» 7 кв. м территории общего пользования. Однако во время проживания женщины в своем доме, ее участок никак не менялся, новых построек не появлялось.

Юристу женщины удалось доказать, что «красные линии», которые проходят по ее земле, нанесены с нарушениями еще в 2001 году. Также было установлено, что границы земельного участка не менялись со времен его формирования в 1964 году. «Чиновники предъявили в доказательство некий документ, в котором обозначены эти красные линии. Но на нем ни печатей, ни подписей, и даже город не указан! Разумеется, суд счел, что на него нельзя ссылаться как на доказательство, так как признаков нормативно-правового акта в этом документе нет», — пояснил юрист. Кроме того, по его словам, сами чиновники также не предоставили суду документов, которые бы подтверждали проект планировки и межевания «красных линий».

Уже в апелляционной инстанции комитет привел правовые нормы из Градостроительного кодекса, который был принят в 2004 году. «Спорные «красные линии» в районе участка Бобровских нанесены в 2001 году. Любой гражданин понимает, что новый закон обратной силы не имеет. Тем не менее, власти написали такую жалобу», — отметил юрист. При этом чиновники уже напирали на то, что что границы земельного участка были установлены только в 2006 году, хотя затруднились сказать, когда дом был возведен.

В результате суды обеих инстанций пришли к выводу, что чиновники нарушили право семьи Бобровских на пользование собственным земельным участком и возведенным объектом недвижимости. При нанесении «красной линии» нужно было учитывать фактическое пользование земельным участком и его границы, чего власти не сделали.

Таким образом, данную ситуацию можно назвать прецедентом, поскольку ранее барнаульцам не удавалось отстоять свои заборы и части построек, в связи с чем их обязывали к сносу и крупным выплатам неустоек.

Напомним, что многочисленные жалобы жителей Барнаула на неувязки с «красными линиями» в этом году вышли на федеральный уровень. После этого мэр Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал на время приостановить проверки земельного контроля. Кроме того, чиновникам было предложено пересмотреть свой подход к данному вопросу. В связи с этим администрация города нашла лазейку в законодательстве, которая позволит избавить жителей частного сектора от необходимости сноса заборов и элементов благоустройства, заступивших за «красные линии». Также собственники, подготовив необходимые документы, могут провести перепланировку территории, но для этого потребуется согласование с чиновниками.