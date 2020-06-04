В Новосибирске нарушивших самоизоляцию оштрафовали на 5 млн рублей

Нарушители самоизоляции в Новосибирской области за последние два месяца были оштрафованы на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона 3 июня.Под штрафы попадают как физические, так и юридические лица. Было составлено около 1800 протоколов.Жителей штрафуют за отсутствие масок, за несоблюдение масочного режима и условий карантина. Объекты предпринимательства получают штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и правил поведение при угрозе чрезвычайной ситуации.Ограничения по коронавирусу смягчили в «Толмачево». Пассажиров больше не отправляют на двухнедельный карантин, но температуру измеряют всем без исключения.Самолет из города Нерюнгри приземлился в аэропорту Толмачево. Почти все прилетевшие — вахтовики. В Якутии они строили газопровод «Сила Сибири». В Новосибирске — транзитом. Сайфула Маличаев работал несколько месяцев, сейчас летит домой в Дагестан. «В связи с коронавирусом нам купили билеты через Новосибирск. База в Москве, там уже дальше. У нас все условия для самоизоляции. Постоянно утром и вечером измеряли температуру, все необходимые медицинские меры».В начале пандемии пассажиров из Якутии, Санкт-Петербурга и Москвы встречали в отдельном терминале. Сразу по прилету им выдавали предписание о двухнедельном карантине. А тем, у кого в Новосибирске лишь пересадка, запрещали покидать аэропорт и контактировать с пассажирами других рейсов. С 1 июня ввели послабления. Обязательной самоизоляции для них теперь нет. Но медицинский контроль — такой же.

Процедура прохождения в зоне прилета осталась прежней. Волонтеры измеряют температуру тела, проводят общий осмотр. Если бы температура была выше нормы, волонтеры сопроводили бы в медпункт другого терминала. И там уже фельдшер решает, отправлять в больницу или нет.Возможных инфицированных осматривает доктор, а у входа в аэропорт дежурит скорая.«Два-три человека в неделю с симптомами респираторных заболеваний — они находятся на двухнедельном карантине, к ним приходит участковый терапевт. Следят за температурой, у них берут мазки на ковид. Они в дальнейшем должны строгую изоляцию соблюдать», — говорит фельдшер выездной бригады скорой помощи Никита Алферов.В новосибирской городской больнице №34 заразились коронавирусом 40 работников. Об этом сообщили в министерстве Новосибирской области.Ранее два отделения медицинского учреждения закрыли на карантин, но оно продолжало работать. Всего в регионе опасной инфекцией заразились больше 350 медиков.В среду, 3 июня, по информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в области заражено опасной инфекцией 3 020 человека. За последние сутки заболело ещё 102 человека. Выздоровели на протяжении всего периода пандемии 1204 пациента с ранее подтверждёнными диагнозами. Скончалось 34 человека.