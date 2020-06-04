COVID-19 может быть гибридом двух разных вирусов

Предположительно, куски нескольких разных геномов объединились, что стало причиной возникновения нового патогенна, спровоцировавшего пандемию, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ученые из США проанализировали множество геномов и вирусов и были шокированы полученным результатом. Они выяснили, что COVID-19 состоит из разных частей. Основой является вирус, который был найден у летучих мышей, но при этом немаловажную роль сыграл кусок генома вируса, переносчиком которого выступают панголины.Процесс объединения кусочков геномов называется рекомбинацией. В таком случае генетический материал начинает перераспределяться после разрыва и становится причиной соединения между собой совершенно разных молекул. В результате появляются новые гены. В случае с геном коронавируса, обычная рекомбинация не работает. Но при этом молекулы все еще могут меняться местами. В новом исследовании специалистами было собрано 43 разных типа коронавируса, образцы которых получили как от животных, так и от людей. Изначальный анализ показал, что вирус, вызвавший пандемию, больше всего напоминает тот, который нашли у летучих мышей. Но другие участки при этом больше похожи на вирусы от других животных.Интересным моментом при этом является то, что процесс рекомбинации скорее всего произошел в том участке, который напоминает вирус, обнаруженный у панголинов. Объяснить это можно тем, что коронавирус имеет остроконечный белок, за счет которого он цепляется к клеткам в человеческом организме. В связи с этим эксперты сделали выводы, что ключевым есть участок от панголинов, а молекулы вируса от летучих мышей только дополняют его.На сегодняшний день COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, унося тысячи жизней и ситуация не слишком сильно улучшается.