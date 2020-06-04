Эксперт объяснил, как Россия помогла кораблю Crew Dragon попасть на МКС

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Эксперт объяснил, как Россия помогла кораблю Crew Dragon попасть на МКС
Эксперт объяснил, как Россия помогла кораблю Crew Dragon попасть на МКС

Во время запуска космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат…

NASA/YouTube

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич сообщил, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, удачную стыковку американского корабля с Международной космической станцией (МКС) в автоматическом режиме удалось выполнить в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA. Как отметил эксперт, основная конструкция данного устройства была разработана и изготовлена в Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая является головным предприятием Роскосмоса по пилотируемой программе.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Илон Маск и его SpaceX позаимствовали концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у России.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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