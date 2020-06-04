На Дніпропетровщині релігійні переконання завадили судді оприлюднити декларацію

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області невинним за статтею Декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК).

Суддя не зміг внести декларацію в реєстр через релігійні переконання. Про це повідомляє Кореспондент, почилаючись на ВАКС.

«Причина виправдання — він відправляв заповнені декларації в НАЗК, а ті їх не оприлюднили», — уточнила спікер ВАКС Олеся Чемерис.

За її словами, суддя з релігійних причин відмовився отримувати електронний цифровий підпис, необхідний для внесення е-декларації в реєстр.

За даними видання, виправданий екс-суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександр Баранник.