Андрей Костин озвучил курс доллара, который «мы не должны пробивать»

Курс доллара к рублю не должен быть выше 70 рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 [рублей за доллар] мы не должны пробивать», — цитирует Business FM Костина.

По его словам, у страны серьезный запас макроэкономической прочности, уровень долга всего 14−14,6% ВВП.

«Я не знаю, наверное, такого другого государства, где бы такой уровень низкий был бы. МВФ допускает уровень долга до 40%, это еще 23 трлн рублей, которые правительство может занять при необходимости. Я уже не говорю о том, что у нас еще сохраненный ФНБ. Поэтому запас прочности макроэкономической у нас большой», — сказал Костин.

Костин также высказал предположение о росте среднегодовой цены на нефть к $ 40.

«Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать», — сказал Костин.