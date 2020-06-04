В Турции на ток-шоу установили в студии гигантский полиэтиленовый занавес (ВИДЕО)

Мюге Анлы, ведущая программы на телеканале ATV, в которой рассказывается о семейных распрях и давно расставшихся влюблённых, в эпизоде с встречей со своей близкой знакомой попросила установить в студии гигантский полиэтиленовый занавес с цилиндрическими рукавами.

Несмотря на то, что в Турции постепенно начинают ослабляться ограничения на социальное дистанцирование, в стране по-прежнему насчитывается более 30 тыс. активных случаев COVID-19, поэтому Анлы нашла новый способ, позволяющий её гостям безопасно обнимать друг друга.

«У нас есть гости, которые не видели друг друга годами, в связи с чем мы нашли такое решение», — сказала она, когда опускался занавес.

Телеведущая пригласила на сцену женщину по имени Севджан, которую, по её словам, она любит, как дочь, став первой, кто воспользовался защитным экраном.

«Мы не обнимали друг друга уже 50 дней, давайте сделаем это! Мы не пожалели денег на защитные меры», — объяснила Анлы своим гостям.

Вместе с тем во время трансляции зрители в студии были в защитных щитках и тканевых масках, а сама телеведущая и её гости были без средств индивидуальной защиты, но сидели на безопасном расстоянии.

Отметим, что шоу Tatlı Sert специализируется на необычных и ярких историях бытовых споров, в том числе мошенничестве с супругами, случаях сексуального насилия, похищения людей и даже убийства. Мюге Анлы — одна из самых уважаемых знаменитостей в стране, поскольку телевизионная аудитория восхищается её стремлением к справедливости. В шоу участвуют специалисты правоохранительных органов и психологи, предоставляющие своё экспертное мнение и оценку. На сегодняшний день она помогла раскрыть несколько убийств.