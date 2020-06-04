Анекдот от губернатора. Виктор Томенко пошутил про врача и журналиста

На пресс-конференции с губернатором Алтайского края 3 июня большинство вопросов журналистов касались ситуации с коронавирусом. Жители края за два месяца серьезно устали от ограничений и психологическое состояние у многих оставляет желать лучшего. Чтобы поднять настроение читателям редакция Altapress.ru попросила Виктора Томенко рассказать анекдот и попыталась не искать в нем скрытые смыслы.

Виктор Томенко.

Анна Зайкова

Губернатор хоть и не был уверен, что веселые истории придутся к месту, но анекдотом «из актуального» все-таки поделился.

Приходит врач к пациенту: — У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. — Слушай, давай плохую, а про хорошую даже не заикайся. — А почему так? — Ну, я же журналист.

«Надеюсь, представление о нашей сегодняшней пресс-конференции не будет соответствовать этому анекдоту», — добавил губернатор.

Губернаторские шутки

В одном из интервью Виктор Томенко рассказывал анекдот про Ленина:

Ленин влез на броневик на Финляндском вокзале (Санкт-Петербург). Толпа закричала: «Леннон! Леннон!». Он в ответ: «Товарищи, я не Леннон, я Ленин!». А толпа качает: «Леннон! Леннон!». Он снова: «Товарищи, я не Леннон, я Леннин!». Люди не останавливаются: «Леннон, Леннон!». «Да и бог с вами, — сказал Ленин и запел Yesterday…».

Виктор Томенко.

Анна Зайкова, altapress.ru

Другой анекдот от губернатора также был про СМИ:

Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бессмысленны и бесполезны, если они выдернуты из контекста. На следующий день во всех газетах появилось: «Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бесполезны и бессмысленны».

В целом же Виктор Томенко считает, что с журналистами и СМИ ничего сделать невозможно, «их можно только любить».

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