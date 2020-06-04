Анекдот от губернатора. Виктор Томенко пошутил про врача и журналиста

На пресс-конференции с губернатором Алтайского края 3 июня большинство вопросов журналистов касались ситуации с коронавирусом. Жители края за два месяца серьезно устали от ограничений и психологическое состояние у многих оставляет желать лучшего. Чтобы поднять настроение читателям редакция Altapress.ru попросила Виктора Томенко рассказать анекдот и попыталась не искать в нем скрытые смыслы.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова
Губернатор хоть и не был уверен, что веселые истории придутся к месту, но анекдотом «из актуального» все-таки поделился.
Приходит врач к пациенту:
— У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.
— Слушай, давай плохую, а про хорошую даже не заикайся.
— А почему так?
— Ну, я же журналист.
«Надеюсь, представление о нашей сегодняшней пресс-конференции не будет соответствовать этому анекдоту», — добавил губернатор.
Губернаторские шутки
В одном из интервью Виктор Томенко рассказывал анекдот про Ленина:
Ленин влез на броневик на Финляндском вокзале (Санкт-Петербург). Толпа закричала: «Леннон! Леннон!». Он в ответ: «Товарищи, я не Леннон, я Ленин!». А толпа качает: «Леннон! Леннон!». Он снова: «Товарищи, я не Леннон, я Леннин!». Люди не останавливаются: «Леннон, Леннон!». «Да и бог с вами, — сказал Ленин и запел Yesterday…».
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru
Другой анекдот от губернатора также был про СМИ:
Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бессмысленны и бесполезны, если они выдернуты из контекста. На следующий день во всех газетах появилось: «Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бесполезны и бессмысленны».
В целом же Виктор Томенко считает, что с журналистами и СМИ ничего сделать невозможно, «их можно только любить».
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