Пригожин попросил артистов помочь Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин предложил организовать фонд взаимовыручки артистов. Он, в частности, заявил, что организация могла бы выделить финансовую помощь семье актрисы Анастасии Заворотнюк.

Иосиф Игоревич выразил готовность возглавить организацию и работать безвозмездно. «Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк, — заявил он. — Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет».

К слову, семья борющейся с тяжелым недугом звезды ситкома «Моя прекрасная няня» не выражали публичной просьбы помочь деньгами, но всегда благодарны за молитвы за здравие Заворотнюк. Тем не менее, работодатель супруга актрисы, фигуриста Петра Чернышева, Татьяна Навка выручила деньгами, направив выручку за билеты на ряд ледовых шоу на помощь Анастасии.

Что же касается инициативы Пригожина, то она обусловлена его мнением о том, что государство не балует артистов, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за отсутствия концертов в разгар пандемии.

Он уверен, что создание фонда пошло бы многим на пользу. Ведь раньше были такие организации, как Госконцерт, Москонцерт, Росконцерт. А теперь все вынуждены существовать сами по себе.