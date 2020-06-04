4 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Василиск отмечается 4 июня 2020 года (дата по старому стилю – 22 мая). По церковному календарю в этот день чтут память святого мученика Василиска Команского.

Какой церковный праздник сегодня, 04.06.2020

Василиск родился в III веке в городе Амасье, Каппадокия. Во времена гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии его арестовали в городе Команы. В заточении ему явился Бог и поведал о своей поддержке в предстоящих испытаниях. Василиск упросил стражников отпустить его домой проститься с семьей. Воины пошли ему навстречу, так как почитали мученика за твердость духа, непогрешимость и кротость.

Правитель города Агриппа узнал об этом и тут же приказал виновных наказать, а Василиска вернуть. Воины нашли мученика в доме родных, с которыми тот прощался и просил не терять веры. Они обули ему железные сапоги с вбитыми внутрь гвоздями и отправились обратно. По дороге сделали привал, приковали несчастного под палящим солнцем к сухому дереву, а сами расположились в тени. Когда Василиск изнемог от жажды, началось землетрясение, которое открыло в скале рядом с ним источник. От увиденного воины испугались и убежали.

Василиск помнил о том, что Господь предсказал ему мученическую смерть, через которую он сможет вступить в царство Божье. Поэтому он сам вернулся в город и предстал перед Агриппой. Когда его заставили принести жертву в языческом капище, оно загорелось, а статуи рассыпались. После этого мученику отсекли голову, а тело хотели бросить в реку. Но христиане выкупили останки Василиска и тайно похоронили.

Приметы сегодняшнего дня

Если ветер дует с севера, в ближайшие дни не будет осадков.

Если посеять рожь в этот день, василек ее забьет.

По пению соловья на рассвете судят о погоде – если оно радостное, значит, будет тепло.

По православному календарю праздник сегодня, 4 июня

Сегодня поминают Давида Гареджийского, одного из 13 сирийских отцов — основателей монастырской жизни в Грузии, способствовавших укреплению христианской веры и искоренению язычества в стране.

Дата церковного праздника каждый год разная, так как отмечается в четверг после праздника Вознесения Господня.

Вначале преподобный поселился со своим учеником Лукианом на горе Мтацминда (Святая гора) в новой столице Картли — Тбилиси, и обратил многих язычников в христианство проповедями и праведной жизнью.

Жрецы, подкупив беременную женщину, обвинили преподобного в прелюбодеянии, но истина открылась благодаря небесному заступничеству, и толпа забила клеветницу камнями.

Святой отец, после этого случая покинув Тбилиси вместе с Лукианом, поселился в пустынной местности Гареджи. Со временем к ним присоединились и другие пустынножители. Так образовалась знаменитая Давидо-Гареджийская Лавра.

К Святому пришел монах Додо из села Ниноцминда и по указу пастыря построил на восточном конце гареджского хребта монастырь в честь Пресвятой Богородицы, ныне называемый «Додос рка».

Незадолго до кончины преподобный Давид, поручив монастырь своему ученику Додо, отправился в Иерусалим поклониться святыням. Но прибыв к Иерусалиму, он, считая себя недостойным такой чести, остановился у городских ворот, долго и горячо молился, а после взял три камня с того места и унес с собой как святыни.

В это время Патриарху Иерусалима явился ангел и сказал, что пришедший из Грузии преподобный Давид забрал с собой всю благодать Гроба Господня. Гонцы Патриарха, догнав монаха, забрали два камня, а третий он принес в Гареджийский монастырь.

После долгой богоугодной жизни Святой мирно скончался — он похоронен в основанной им обители.

Кого поминают сегодня, 04.06.2020

По церковному календарю, 4 июня поминают Святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.

Родился будущий Святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а, став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Женат был благоверный князь на дочери Болгарского царя Самуила — Косаре.

После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015-м.

Супруга Святого — Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.