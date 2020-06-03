Вопиющих нарушений не выделил губернатор Алтайского края оценил выводы Счетной палаты неэффективных тратах бюджета

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не обнаружил серьезных нарушений со стороны органов власти в части неэффективного расходования бюджетных средств по итогам 2019 года, о чем ранее заявила Счетная палата Алтайского края. По словам главы региона, озвученные ведомством факты в большинстве своем представляют технические огрехи, многие из которых уже устранены. Тем не менее он пообещал навести порядок в этой сфере. Так губернатор ответил на вопрос ИА «Банкфакс» в ходе онлайн-конференции, прошедшей 3 июня. Томенко затронул еще ряд важных тем в ходе общения с журналистами, в том числе о сроках снятия ограничительных мер, а также продолжающейся оптимизации здравоохранения.

На вопрос редакции относительно информации Счетной палаты о неэффективно потраченных в 2019 году 1,7 млрд рублей бюджетных средств, в том числе обнаруженных в деятельности «Алтайавтодора», Томенко заявил, что на первый взгляд цифры действительно звучат впечатляюще. Однако, по его словам, те, кто профессионально занимается экономическими вопросами и вопросами финансового управления, понимают, что речь в основном идет о нарушении порядка технического оформления документации и составления отчетности. «Несмотря на техническую природу данных ошибок, это все равно вещи важные, поэтому им, безусловно, надо уделять внимание», — признал губернатор.

Он сообщил, что по итогу отчета Счетной палаты Алтайского края он провел встречу с руководителем ведомства, где они обсудили итоги работы самого органа и многочисленные документы, решения и заключения, которые были сделаны по ходу прошедшего года. «Могу сказать, что сейчас многие из этих ошибок, недочетов либо устранены, либо устраняются, либо еще проводится анализ, касающийся того, что предпринять, чтобы ситуация нормализовалась. Каких-то вопиющих нарушений, граничащих с преступлениями, нарушений серьезного уровня я бы там не выделил. Эта работа носит планомерный характер. Наши ведомства находятся в контакте с контрольно-счетными органами и заинтересованы в том, чтобы прийти к общему мнению, выработать одинаковую систему понимания отчетов», — пояснил Томенко.

По его словам, по сути дела, это касается и деятельности «Алтайавтодора». Губернатор отметил, что учреждением была проведена «большая результативная работа». В доказательство Виктор Томенко привел данные за 2018-2019 годы, когда в регионе было отремонтировано более 1600 км дорог по линии данного учреждения, что составляет 10 % дорожной сети регионального и межмуниципального значения. Также Томенко подчеркнул, что все конкурсы в этой отрасли проходят многочисленные фильтры, отбор тщательно контролируется инстанциями разного уровня, в том числе и сотрудниками УФАС, чтобы нарушений не было. Завершая ответ на данный вопрос, глава региона заверил, что наведет в этой сфере порядок.

Также он коснулся темы продолжающейся в крае оптимизации учреждений здравоохранения, которая так беспокоит местных жителей, особенно бийчан. Виктор Томенко отметил, что медики Бийска и сами прекрасно понимают, что основная проблема в городе — это большое количество маломощных организаций, из-за чего койки дублируются в разных стационарах. Именно поэтому он дал поручение Минздраву провести анализ данной ситуации и найти правильное решение. Губернатор подчеркнул, что меры оптимизации направлены только на совершенствование и улучшение системы здравоохранения, и никак иначе. «Я живу и работаю в этих представлениях», — заявил глава региона.

Сразу несколько вопросов журналистов коснулось и ограничительных мер, введенных в крае в период пандемии коронавируса. Прежде всего, многих интересовало, когда будет снят запрет на деятельность ряда организаций, в том числе и туробъектов, а также отменен масочный режим. Томенко отметил, что 5 июня состоится заседание Оперштаба региона, на котором будет обсуждаться возможность послабления или отмены некоторых ограничений. Однако он добавил, что для этого необходимо, чтобы ежедневно количество заболевших вирусом составляло хотя бы не более 40 человек, и такой период продлился несколько дней. Пока же цифры оперштаба свидетельствуют о другом. В то же время он сообщил, что правительством рассматривается вопрос о возобновлении деятельности санаториев с медицинскими лицензиями с 8 июня. Однако пока решение по ним не принято. Напоследок глава региона заявил, что сам старается поддерживать и физическую и моральную форму в этот непростой период и пожелал того же всем жителям региона.

Напомним, по сведениям Счетной палаты за 2019 год, почти все контракты «Алтайавтодора» в сфере строительства, ремонта и реконструкции дорог были заключены в условиях отсутствия выбора между поставщиками и по максимальным ценам. Кроме того, ведомство укрупняло закупки, включая в них не связанные между собой объекты, что могло отсеять мелкие компании. Из 22,4 млрд рублей, которые были потрачены из краевого бюджета с учетом субсидий на дорожное хозяйство, Счетная палата проверила только 18,8 млрд рублей, но и этой части оказалось достаточно, чтобы выявить 15 нарушений на 4,6 млрд рублей (почти 25 %). Подавляющая их доля (99,98 %) была установлена в ходе проверки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края.

Однако в Минтрансе региона, похоже, не видят в этом проблемы. В ответе на запрос ИА «Банкфакс» ведомство указало, что не выявило ограничения на закупках, о которых пишет Счетная палата. Однако от чиновников последовало любопытное дополнение, согласно которому таких ограничений не было для тех участников, которые «могут качественно и в установленные сроки выполнить работы, при этом гарантировать четырех- и более годичное качество, а в случае допущения брака своевременно его исправить». Таким образом, ведомство в ручном режиме оценивает возможность получить контракт той или иной фирмой.