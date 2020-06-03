21-летняя внучка Грейс Келли показала свою роскошную жизнь в изоляции

Фото: @camillerosegottlieb

Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. На снимки в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, 21-летняя дочь принцессы Стефани любит одеваться в дизайнерскую одежду, путешествовать, проводить время у собственного бассейна и отдыхать в пятизвездочных отелях. Так, на одном из опубликованных ею в соцсетях снимков Готтлиб запечатлена в неоновом бикини на морском курорте.