Аналитики назвали самые популярные препараты в период самоизоляции

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Объем продаж лекарственных препаратов в России в апреле на фоне самоизоляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20,2% в денежном выражении — до 407 млрд руб., подсчитали аналитики DSM Group. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Такая динамика продаж в апреле 2020 года стала самый высокой за последние 5 лет.

Повышенный спрос ускорил рост цен, рассказал в ходе онлайн-конференции в среду, 3 июня, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В категории лекарственных препаратов в апреле 2020 года по отношению к декабрю 2019 он достиг 4,5%.

Наибольший прирост спроса аналитики зафиксировали на «Мирамистин» — продажи по сравнению с прошлым апрелем выросли на 71,2% — до 3,57 млрд руб. Также в топ-5 самых продаваемых на фоне самоизоляции препаратов вошли «Ксарелто» (рост составил 30,5%), «Ингавирин» (22,5%), «Нурофен» (18%) и «Терафлю» (41,1%).

Помимо лекарственных препаратов на фоне пандемии россияне стали более активно покупать БАДы: в апреле рост продаж в денежном выражении составил 31,1% — до 25,1 млрд руб.

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