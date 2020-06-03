Ведущая «Эфира» сообщила об уходе с телеканала из-за конфликта интересов

Ведущая Мария Веденеева сообщила об уходе с телеканала «Эфир». Главной причиной, как она рассказала, стал конфликт интересов.

«Больше я не работаю ведущей программы „Новое утро“ на телеканале „Эфир“, — написала Веденеева на своей странице в „Инстаграме“. — Причиной послужил конфликт интересов — руководство обязало выкладывать рекламу коммерческих гостей программы на моей личной странице. Без оплаты, без уточнения, интересны ли мне самой эти люди, интересны ли они аудитории, которая на меня подписана».

Веденеева отметила, что в ответ заявила руководству, что программе «Новое утро» нужны изменения. «Смотреть ее скучно, а работать тем более. А мой инстаграм — мое личное дело», — указала она.

Ведущая добавила, что после беседы запись программы возобновилась уже без ее участия.