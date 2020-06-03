Инсайдер рассказал о романе Кендалл Дженнер и баскетболиста Девина Букера: «Они встречаются»

Слухи, что у 24-летней Кендалл Дженнер новый роман с очередным баскетболистом, постепенно приближаются к официальному подтверждению. Источники из окружения модели сообщают, что ее отношения с 23-летним игроком команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом сошли на нет и теперь рядом с ней его ровесник и тоже спортсмен — Девин Букер, играющий за клуб НБА «Финикс Санз».Они встречаются, но речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее крутится столько мужчин, что это просто безумие, — рассказал инсайдер Us Weekly о Кендалл и Девине.

Кендалл Дженнер

Впервые о романе Кендалл и Девина заговорили в апреле, когда их видели вместе в Аризоне. После чего интернет-пользователи пошутили в соцсетях, что игроки НБА передают Кендалл друг другу, а она резко ответила на эти шутки.

В мае модель и баскетболист снова спровоцировали разговоры о себе в прессе, когда стало известно, что Кендалл забирала Девина из аэропорта. Известно, что знакомы они не меньше двух лет, потому что в 2018 году Букер встречался с Джордин Вудс, подругой сестры Кендалл, Кайли Дженнер, так что в общих компаниях они точно пересекались.

Девин Буке