Экономисты предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны COVID-19

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сделал прогноз, согласно которому курс доллара может вырасти до 90 руб., если произойдет вторая волна пандемии коронавируса.

Базовый сценарий прогноза предполагает, что еще одна вспышка инфекции произойдет осенью-зимой текущего года. Властям снова придется вводить карантинные меры, что существенно понизит спрос на бензин и приведет к обвалу нефтяных цен.

В это время также ожидается сезонный спрос на валюту и отток капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

По этим причинам, как считают экономисты, российская валюта с конца 2020 года до 2022 года будет колебаться от 87 до 91 руб. за доллар. В 2022 году она укрепится до 83-87 рублей.

Худший сценарий предполагает, что курс доллара в четвертом квартале 2020 года превысит отметку в 100 руб. В наиболее оптимистичном прогнозе доллар будет стоить чуть больше 85 руб.

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