Украина-Чехия: что будет с лоукостами в 2020 году?

Чехия — популярное туристическое направление, и с каждым годом туристический поток в эту страну только увеличивается. По сообщению lowcost-flights.com.ua в 2020 году туристов ожидает приятное изменение: добавится новая компания, которая будет предлагать туристам лоукосты. Подробнее об этом приведена информация ниже.

Лоукосты в Чехию

Лоукосты в Чехию из Украины в настоящее время выполняет только компания SmartWings. Эта авиакомпания доставляет туристов из Киева в Прагу на стандартных условиях. Билеты за такое путешествие начинаются от 50 евро. Большинство других авиакомпаний либо ограничены запретами органов власти, либо не совершают таких полётов. Таким образом, SmartWings долгое время единолично владела этой частью рыночного сегмента.

Чего ожидать в 2020 году?

В 2020 году стоит ожидать, что компания SkyUp составит конкуренцию SmartWings. Подробнее про эту новость читайте здесь: https://lowcost-flights.com.ua/novosti-akcii/sky-up-razreshili-letat-iz-kieva-v-pragu/. Госавиаслужба выдала компании соответствующее разрешение на полёты и теперь компания на законных основаниях сможет осуществлять перевозку туристов по маршруту Киев-Прага. Во многом лоукосты этой компании будут выгоднее, чем лоукосты от SmartWings, их стоимость будет начинать от 40 евро.

Тем не менее, стоит учесть, что пока действуют ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции, большая часть рейсов компаниями не осуществляется. Послабление этих ограничительных мер можно ожидать исключительно к осени.

Как сэкономить?

Для того чтобы сэкономить на билетах, рекомендуется помнить несколько простых правил: