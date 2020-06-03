Барнаульские следователи раскрыли причины ареста капитана ГИБДД рабочем месте

В СУ СКР по Алтайскому краю раскрыли обстоятельства уголовного дела, обвиняемым по которому, по данным ИА «Банкфакс», проходит старший инспектор группы розыска ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Андрей Гноев. Как сообщает пресс-служба следкома, капитан полиции якобы пошел на должностное преступление, чтобы прикрыть коллегу.

По данным следствия, в марте 2018 года водитель иномарки совершил в Барнауле ДТП, с места которого скрылся. Сотрудник ГИБДД при проведении оперативно-разыскных мероприятий выяснил, что правонарушителем является его коллега полицейский. Не желая привлекать стража порядка к административной ответственности, обвиняемый составил протокол о совершении правонарушения на другого человека. В результате превышения должностных полномочий непричастный к ДТП мужчина был привлечен к административной ответственности — подвергся аресту на трое суток и выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако о преступлении стало известно оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В итоге следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в рамках которого сотруднику ГИБДД предъявили обвинение. Руководством регионального МВД полицейский на время предварительного следствия отстранен от должности, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным инсайдеров «Банкфакса», речь идет о старшем инспекторе группы розыска Андрее Гноеве. Следствием выясняются обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к его совершению.

Как ранее сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по данному факту назначена проверка. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов по отрицательным мотивам.