Особенности конструкции системы охлаждения Chevrolet Aveo

Система охлаждения призвана выполнять поддержку нужного температурного режима в двигателе в разных эксплуатационных режимах и во всем диапазоне происходящих оборотов. В тот момент, когда двигатель авто находится в холодном состоянии, данная система производит его охлаждение крайне медленным темпом, либо вовсе не производит его. Замедленный темп охлаждения дает возможность мотору прогреваться довольно скоро. В эту систему входят: рециркуляционная подсистема и радиатор, корпус с термостатом, радиатор масляный, вентиляторы, насос жидкости для охлаждения, ремень приводной этого насоса. Каталог запчастей Chevrolet Aveo здесь https://aibolit-auto.kiev.ua/zapchasti_chevrolet/chevrolet_aveo/.

Для хорошей и качественной эксплуатации системы по охлаждению, требуется чтобы все ее элементы были исправны. В то время, пока жидкость для охлаждения не прогрета до той температуры, при которой срабатывает термостат, она производит циркуляцию по рубашкам водяным цилиндрических блоков и их головки, а еще радиатору отопителя и масляному. Насос начинает убирать эту жидкость из трубки для перепуска. В тот момент, когда возникнет нужный температурный режим термостата, он открывается. После этого жидкость переходит в радиатор, в последствии походит охлаждение свое там. Некоторая часть данной жидкости посредством трубок проходит в радиатор отопителя и масляной. Это требуется чтобы вывести воздух теплый к стеклам, отопления салона авто. Бачок расширительный, который имеет соединение с радиатором, выполняет обеспечение нужного уровня жидкости.

— Насос жидкости для охлаждения. Он вмонтирован в часть двигателя спереди, который располагается поперечно. В движение его приводит приводной ремень агрегатов вспомогательных.

— Термостат. Обязан осуществлять контроль расхода жидкости. Он находится позади, в корпусе цилиндрической головки.

— Радиатор. Является теплообменником. Его задача — отведение тепла от жидкости для охлаждения, протекающей через него.

— Бачок расширительный. Выглядит как бачок, выполненный из пластмассы, с крышкой, имеющей клапан предохранительный, которая навинчивается по резьбе.