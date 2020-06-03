Tour de l’Avenir пройдёт с 14 по 19 августа 2020 года

Организаторы Тура де л’Авенир (Tour de l’Avenir) одной из ключевых и самых престижных велогонок среди андеров, которую называют «Туром будущего», подтвердили, что велогонка состоится, но пройдёт в урезанном формате с 14 по 19 августа.

Тур де л’Авенир в своё время выигрывали Наиро Кинтана (2010), Эстебан Чавес (2011), Варран Баргиль (2012), Мигель Анхель Лопес (2014), Давид Годю (2016), Эган Берналь (2017) и Тадей Погачар (2018). Победителем гонки в прошлом году стал норвежец Тобиас Фосс, который подписал контракт с командой Jumbo-Visma.

Тур де л’Авенир-2020 сокращён с 10 до 6 этапов. Гонка будет открыта для национальных команд.

Alpes Velo, организаторы Тура де л’Авенир, объявили: «Проведение гонки важно для поколения гонщиков категории до 23 лет, потому что они рискуют упустить шанс показать себя в этот особый год, а значит, упустить шанс перейти в профессионалы. Количество велогонок для молодых значительно меньше, что делает Тур де л’Авенир ещё более решающим».

Этапы Тура де л’Авенир-2020:

Этап 1: Château-Thierry (Aisne) — Bar-sur-Aube (Aube) (168 км)

Этап 2: Champagnole (Jura) — Septmoncel (Jura) (137.8 км)

Этап 3: Divonne-les-Bains (Ain) — Col de la Faucille (Ain) (17.5 км ITT)

Этап 4: Saint-Vulbas (Ain) — Saint-François-Longchamp (Savoie) (193 км)

Этап 5: La Tour-en-Maurienne (Savoie) — La Toussuire (Savoie) (69 км)

Этап 6: Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) — Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs 1800 Savoie) (134 км).