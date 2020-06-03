В Южной Африке по неизвестным причинам погибли больше ста слонов

В конце прошлого месяца в дельте реки Окаванго, которая находится в Ботсване, нашли 54 мертвых слона. За некоторое время до этого было обнаружено еще 12 трупов. Если считать слонов, которые погибли в мае, а их было 44, то общее количество умерших животных составляет 110. Местные власти заявили, что слоны не имеют совершенно никаких признаков насильственной смерти, а версия об отправлении вообще кажется неправдоподобной, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. «Около 90% найденных последними слонов – это скорее всего старые туши, которые не удалось отыскать раньше. Но есть и несколько свежих тел. Ни на одной туше нет никаких признаков того, что к смерти животных имеют отношение браконьеры», — заявил Димакатсо Нтщебе. У погибших слонов эксперты не нашли сибирской язвы, которая является достаточно частой причиной смерти огромного количества этих животных. Некоторое время назад было сделано заявление о том, что маловероятно, что кто-то решил отравить этих великанов. Если бы они отравились, то погибло бы и огромное количество падальщиков, которые на протяжении пары месяцев питались именно мясом слонов. Расследовать смерть слонов мешает ограничение в передвижении, которое было установлено из-за пандемии. Но образцы для тестирования все же собрать удалось. Сегодня на территории Ботсвана проживает в дикой природе практически 130 тысяч африканских великанов. Всего на территории Африки живет примерно 350 тысяч слонов. Очень много этих животных было убито в начале прошлого столетия и только благодаря огромным усилиям специалистов удалось восстановить их популяцию. Стоит отметить, что в конце февраля этого года власти начали выдавать лицензии на отстрел старых животных. Удовольствие это не из дешевых, но позволит защитить не только самих диких зверей, но и их естественную среду обитания. Убивать молодых особей при этом строго запрещено.