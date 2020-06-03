Известный борец из Татарстана умер от пневмонии в возрасте 43 лет

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Известный борец из Татарстана, чемпион мира, восьмикратный чемпион России, лучший спортсмен РТ в 2017 году Ильяс Галимов умер сегодня в возрасте 43 лет. Об этом сообщили в пресс-службе федерации корэш России. Там отметили, что Галимов был одним из самых титулованных борцов корэш последних лет.

Известный борец из Татарстана умер от пневмонии в возрасте 43 лет

По неподтвержденным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Ранее сам спортсмен рассказал, что почувствовал себя плохо после того, как съездил с другом к их общему знакомому в Самару. У Галимова поднялась температура выше 39 градусов, начались головные боли и диарея. Спортсмен признался, что болел несколько раз в жизни, но никогда не испытывал подобного.

В итоге борец попал в инфекционную больницу. Он сдал тест на коронавирус, но 31 мая, когда Галимов беседовал с журналистом, результат не был известен.

Галимов родился 2 ноября 1976 года в Лениногорске, детство провел в деревне Нижняя Каменка Черемшанского района. После переезда в Альметьевск начал серьезно заниматься поясной борьбой корэш.

За свою карьеру Галимов множество раз становился «батыром» сабантуев Казани, Самары, Тольятти, Ижевска, Кирова и районов Татарстана. За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике, достижение высоких спортивных результатов спортсмена в 2017 году наградили высшей госнаградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

По словам близких, похоронят именитого борца 4 июня в родном селе Старая Каменка Черемшанского района.