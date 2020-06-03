Известный борец из Татарстана умер от пневмонии в возрасте 43 лет

Известный борец из Татарстана, чемпион мира, восьмикратный чемпион России, лучший спортсмен РТ в 2017 году Ильяс Галимов умер сегодня в возрасте 43 лет. Об этом сообщили в пресс-службе федерации корэш России. Там отметили, что Галимов был одним из самых титулованных борцов корэш последних лет.

По неподтвержденным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Ранее сам спортсмен рассказал, что почувствовал себя плохо после того, как съездил с другом к их общему знакомому в Самару. У Галимова поднялась температура выше 39 градусов, начались головные боли и диарея. Спортсмен признался, что болел несколько раз в жизни, но никогда не испытывал подобного.

В итоге борец попал в инфекционную больницу. Он сдал тест на коронавирус, но 31 мая, когда Галимов беседовал с журналистом, результат не был известен.

Галимов родился 2 ноября 1976 года в Лениногорске, детство провел в деревне Нижняя Каменка Черемшанского района. После переезда в Альметьевск начал серьезно заниматься поясной борьбой корэш.

За свою карьеру Галимов множество раз становился «батыром» сабантуев Казани, Самары, Тольятти, Ижевска, Кирова и районов Татарстана. За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике, достижение высоких спортивных результатов спортсмена в 2017 году наградили высшей госнаградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

По словам близких, похоронят именитого борца 4 июня в родном селе Старая Каменка Черемшанского района.