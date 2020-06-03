В Российской венчурной компании прокомментировали обыски ФСБ

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Андрей Стенин/РИА «Новости»
Российская венчурная компания (РВК), в офисе которой следственные органы проверяют документы, работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВК.
«Компания, руководство работают в штатном режиме», — заявили там.
Отмечается, что следственные органы уделяют особое внимание «историческому» портфелю РВК, а именно сделкам 2012-2016 годов.
До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции проводят обыски в офисах компании и в доме ее главы Александра Повалко.
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