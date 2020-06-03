«Узнавать о ЧС из соцсетей будем?»: Путин устроил разнос из-за случившегося в Норильске

В реку Амбарная с ТЭЦ вытекло около 20 тысяч тонн солярки.

В Норильске (Красноярский край) еще 29 мая произошло ЧП — разлилось дизельное топливо на территории ТЭЦ-3 , принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»). Автомашина въехала на территорию станции и врезалась в резервуар. Начался пожар, который тушили два часа.

В реку Амбарная попало 20 тысяч тонн дизеля, вода стала ядовитой. С места разлива топливо попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан.

Лишь 3 июня на онлайн-совещании красноярский губернатор Александр Усс отчитался о случившемся и получил выговор от президента Путина. При этом глава Норильска Ринат Ахметчин признался, что знал о происшествии в тот же день.

«Доклад закончил», — важно сказал Усс, отчитываясь Путину, и тут же получил.

«Ну что, »закончил«! А что делать то? Вы же губернатор!» — резко ответил Путин.

Затем президент спросил главу НТЭК Сергея Липина : «Что, о ЧС будем из социальных сетей узнавать? У вас там всё в порядке со здоровьем?»

Путин объявил режим ЧС федерального уровня. В район Норильска уже вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Он уже доложил, что сотрудники ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятельно ликвидировать разлив топлива, не сообщая спасателям.

Ранее туда же отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Причиной ЧП стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В «Норникеле» уверяют, что в тот же день компания сообщила о случившемся в региональный главк МЧС. На сей момент специалисты откачали уже более 100 тонн нефтепродуктов. Для уточнения объема разлива привлечена авиация, сообщает МЧС. Ведомство привлекло около 190 человек и 35 единиц техники на месте ЧП, наращивание группировки запланировано на 4 июня.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также заявила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн. Нефтепродукты удалось задержать бонами, они не попали в Карское море, отчиталась мэрия. Однако вредные вещества (толуол, бензол) быстро растворяются в воде. В итоге концентрация опасных веществ в реке Амбарная была превышена в десятки тысяч раз.

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Норильске и на Таймыре 1 июня. Возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод») и по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В рамках расследования задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Старостин. От показаний он отказался.

Все уголовные дела о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Разлив дизеля в Норильске может оказаться одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Если считать по методикам, утвержденным Минприроды, то ущерб можно оценить в сумму до 100 млрд рублей», — заявил экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь.