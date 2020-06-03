Cumhuriyet опубликовала три опровержения к статьям о спорном строительстве помощника президента Турции

Согласно постановлению суда, Cumhuriyet опубликовала три опровержения на первой странице к сообщениям о том, что муниципалитет Стамбула демонтировал беседку и мангал, которые якобы были незаконно построены на участке, арендованном Алтуном в районе Кузгунджук.

Ранее газета опубликовала три разных статьи об инциденте от 16 и 17 апреля, и, следовательно, три опровержения.

Duvar напоминает, что лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу подверг критике данное обстоятельство, заявив, что решение суда с требованием опровержения показывают, что судебная система зависит от политики.

Вместе с тем другие правительственные чиновники раскритиковали статьи, а позже последовали и судебные иски. Алтун и другие представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) утверждали, что газета открыто опубликовала информацию с адресом помощника президента, нарушив его право на личную жизнь, хотя в сообщении не было никаких подробностей, касающихся адреса Алтуна.

Ранее прокуратура инициировала расследование в отношении журналистов Хазала Оджака, Ведата Арыка, Олджая Бюйюкташа и Ипека Озбея. Государственное агентство по рекламе прессы (BİK) наложило 35-дневный запрет на публикацию рекламы в издании.

Впоследствии суд заблокировал онлайн-доступ к статье Cumhuriyet.