Обезьяны в Индии придерживаются социального дистанцирования

То, как ведут себя обезьяны на территории Индии, является отличным примером для каждого человека, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Еще в апреле в социальных сетях была выложена фотография, на которой макаки соблюдают социальное дистанцирование и ожидают, когда же человек все таки даст им вкусное угощение. Фотография очень быстро распространилась по интернету. При этом немаловажную роль в популяризации снимка сыграл сам министр Индии по делам молодежи Кирен Риджиджу. Даже дикие животные понимают то, насколько сейчас опасное время и якобы чувствуют, что лучше находиться на некотором расстоянии не только друг от друга, но и от людей, ведь мало ли чем может закончиться нахождение в непосредственной близости. Снимок, который невероятно быстро превратился в вирусный, взяли с видеоролика, который перед этим был выложен на YouTube. Авторы данного видео рассказали о том, что снималась столь интересная ситуация на территории Национального парка Намери. При этом арбузами обезьян угощал поклонник дикой природы по имени Сурава Баркотоки.Карантин из-за пандемии коронавируса в Индии ввели 25 марта. На вчерашний день в стране было зарегистрировано практически двести тысяч случаев заражения опасным вирусом. Больше пяти с половиной тысяч человек за все это время погибло. Индию по количеству зараженных опередила только Италия, Англия, Россия, Испания и США, где количество больных намного больше. В других странах ситуация не настолько ужасна.