Центральный районный Барнаула рискует стать новым очагом распространения COVID-19

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничения из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц. Данную информацию «Комсомольской правде на Алтае» сообщил один из работников суда, а позже эти сведения подтвердили и в пресс-службе учреждения.

По сведениям источника, у сотрудницы Центрального суда ранее была зафиксирована повышенная температура, однако на данный момент она якобы понизилась до нормы. Тем не менее на самоизоляцию будто бы были отправлены коллеги, контактировавшие с заболевшей. Более того, участники процесса по скандальному делу детсада «Хэппи Бэби» уверяют, что на карантин отправили и судью, который ведет их дело, — Максима Рыжкова. Однако в пресс-службе суда журналистам сообщили, что он продолжает работать.

Как уточнил представитель суда Вадим Грохотов, тест на коронавирус взяли у сотрудницы, которая почувствовала себя плохо, но результатов исследования пока нет. Тем временем заседания идут, но с ограничением — допускаются только участники процесса. При этом Грохотов подчеркнул, что судья Рыжков работает. Сейчас на двери здания суда весит объявление об ограничении посещения: «В связи с предупреждением распространения коронавируса работа приемной, общего отдела и отделов обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам приостанавливается до 8 июня. Доступ в здание суда ограничен за исключением участников судебного разбирательства».

Напомним, в Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных превысило 2 тысячи человек, сообщает оперштаб региона. При этом выздоровело 840 человек, из них 25 – за последние сутки.