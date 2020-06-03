Диетолог назвала 7 главных продуктов для поддержания здоровья печени

Печень — орган, который выполняет массу функций. Она фильтрует кровь, выделяет желчь, является ответственной за детоксикацию организма. Чтобы она могла делать это эффективно, необходимо поддерживать ее. Помочь печени очень легко, достаточно только включать в свой рацион хотя бы несколько раз в неделю эти 7 главных продуктов.

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Крестоцветные овощи — бальзам для печени, говорит диетолог Сюзанна Диксон. Впрочем, для других внутренних органов также. Белокочанная и цветная, брокколи и брюссельская — любой вид капусты содержат много растительных соединений, которые защищают клетки.

Одним из этих соединений является кверцетин, который, как показали исследования, обладает гепатозащитными свойствами. Крестоцветные овощи также поддерживают естественную способность печени выводить токсины из организма. Включение крестоцветных в свой рацион также поможет снизить риск развития рака печени.

Артишоки — наилучший овощ для детокса. Они мягко выводят токсины и вредные соединения. Кроме того, они способствуют улучшению зрения, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращают развитие язвы желудка.

Артишоки даже обладают мощными антиангиогенезными свойствами — они способны препятствовать распространению раковых клеток, не давая им распространяться через кровоток.

Йогурт — единственный напиток, который с уверенностью можно назвать мощным натуральным пробиотиком. Он полезен для кишечника, думают многие. Однако пробиотики несут пользу и для печени, поскольку способны уменьшить ее повреждения.

Йогурт и другие пробиотики снижают уровень жира, а также отлично предотвращают неалкогольные жировые заболевания печени. Продукт надо употреблять в натуральном виде, без сахара и наполнителей.

В фасоли много клетчатки. Она помогает поддерживать микробиом кишечника, напрямую связанного и с печенью.

По словам диетолога Сюзанны Диксон, бобы благодаря клетчатке в составе помогают очистить кишечник и печень.

Полезные жиры в рыбе и орехах печени нравятся, так как помогают ей оставаться здоровой. Орехи содержат антиоксидант витамин Е, а жирная рыба омега-3 жирные кислоты. Оба эти питательных вещества полезны для улучшения здоровья печени.

От развития цирроза защитит кофе. И не только. Исследования показали, что употребление кофе снижает риск развития цирроза или постоянного повреждения печени у людей с хроническим заболеванием печени. Другие исследования также показали, что кофе может снизить риск развития рака печени.

Ягоды, особенно клюква, черника и ежевика, содержат полифенолы. Это антиоксиданты, которые защищают печень от повреждений и окислительного стресса. Поэтому летом и зимой их надо включать в свой рацион. Полезны и свежие, и замороженные. Особенно, если кушать их вместе с греческим йогуртом — польза будет двойная. Только сахар надо оставить в стороне, так как он сведет на «нет» всю пользу от блюда.

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