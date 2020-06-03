«Обезглавливание»: США отрабатывают уничтожение флота России

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AP

Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют «серьезную опасность» для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ. Во время учений американские самолеты отработали взаимодействие с союзниками и использование противокорабельных ракет большой дальности LRASM. По мнению американских журналистов, такая комбинация в случае военного конфликта грозит Черноморскому флоту России существенными потерями.

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На прошлой неделе два стратегических бомбардировщики B-1B (Rockwell International B-1 Lancer — «Улан») совершили полет над Черным морем, при этом взаимодействуя с самолетами Украины, союзников по НАТО и летательными аппаратами других европейских партнеров США.

Издание The Drive со ссылкой на Военно-воздушные силы США пишет, что в ходе этих стратегический авиация союзников отрабатывала «обезглавливание» Черноморского флота России.

Американские стратегические бомбардировщики в ходе этого полета сопровождали украинские истребители Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum. Дозаправку топливом В-1В в воздухе осуществлял турецкий самолет-заправщик KC-135R. Причем и первое, и второе в ходе полетов В-1В произошло впервые.

Этот полет над водами Черного моря продемонстрировал, что стратегические бомбардировщики В-1В представляют «серьезную проблему для российского флота». И Кремль, по мнению The Drive, «берет это на заметку».

То, что в ходе этой задачи отрабатывались вопросы нанесения ударов по надводным целям, Военно-воздушные силы США в Европе (USAFE) раскрыли 1 июня 2020 года.

Бомбардировщики отрабатывали вопросы боевого применения ракет AGM-158C (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM).

Это — противокорабельная ракета большой дальности, разрабатываемая по заказу ВМС США. Она рассматривается как перспективное противокорабельное вооружение кораблей и палубных самолетов ВМС США. Дальность стрельбы — почти тысяча километров. В настоящее время изделие проходит испытания и уже запущено в мелкосерийное производство. В декабре 2018 года ракета LRASM была принята на вооружение.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer уже выполняли аналогичные учебные миссии и в Европе и на Тихом океане.

Там ВВС США внезапно завершили свою миссию «Непрерывное присутствие бомбардировщиков» на авиабазе «Андерсен» (остров Гуам) в апреле 2020 года.

Это положило конец примерно 16 годам регулярного развертывания B-1B (продолжительностью по шесть месяцев), а также и бомбардировщиков B-52 на авиабазе «Андерсен». Вместо этого военно-воздушные силы США приняли политику динамичного применения родов сил ВВС — концепцию, набирающую силу в вооруженных силах США. Она предусматривает необъявленные кратковременные развертывания стратегической авиации, предназначенные для сдерживания потенциальных противников и повышения неопределенности и риска в их вооруженных силах, а также в процессах оперативно-стратегического планирования

В руководстве ВВС США считают, что следует больше сосредоточиться на будущей боевой работе бомбардировщиков В-1В (причем уже на закате их карьеры) против надводных целей, но с большим акцентом на операции во время потенциального кризиса на Тихом океане.

Соединения американских стратегических бомбардировщиков уже обладают огромной гибкостью и в ближайшие годы получат возможность применять широкий спектр перспективного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

Как отмечает The Drive, это еще больше расширит возможности по нанесения внезапного удара стратегической авиацией.

В этом отношении руководство ВВС США особое внимание уделяет планам по изучению возможного увеличения общего количества оружия, которое можно разместить на стратегических бомбардировщиках В-1В, вплоть до использования внешних пилонов самолета.

В последние годы в ВВС США наблюдается оживление интереса к использованию бомбардировщиков этого типа в качестве носителей ракет LRASM для участия в морских операциях.

«Ракета LRASM играет важнейшую роль в обеспечении боевой работы военно-морских сил США как в открытом океане, так и в прибрежной зоне благодаря ее расширенной способности различать цели с больших расстояний», — заявил подполковник ВВС США Тимоти Альбрехт, сотрудник 603-го Центра воздушных операций и один из разработчиков плана полета В-1В 29 мая над Черным морем.

По его словам, применение этой ракеты, выполненная по технологии стелс, снижает риск поражения американских сил и средств, поскольку позволяет проникнуть в сложные противовоздушные системы обороны противника.

Использование LRASM на бомбардировщиках B-1B во время недавнего кратковременного развертывания на Гуаме представляет явную угрозу для Китая и других противников США в тихоокеанском регионе.

Объявление ВВС США о противокорабельном измерении полета группы стратегических бомбардировщиков В-1В над водами Черного моря является аналогичным сообщением, в этот раз предназначенным для России и ее Черноморского флота.

Черное море, скорее всего, превратится в тир противокорабельной ракетной стрельбы во время крупного вооруженного конфликта в этом регионе, но у ВМФ России есть определенные преимущества на начальном этапе военных действий, прежде всего в силах и средствах, считает The Drive.

Один B-1В может нести 24 ракеты JASSM и, вероятно, может оснащаться аналогичной нагрузкой в варианте ракет LRASM. Всего в боевом составе Черноморского флота России находится чуть более 50 надводных кораблей и полдюжины подводных лодок. По мнению The Drive, относительно небольшими силами B-1B можно нанести существенные потери в корабельном составе российскому флоту на Черном море.

Способность стратегических бомбардировщиков B-1B летать с авиабаз, находящихся далеко за пределами Черноморского региона, для нанесения ударов по надводным целям вне зон поражения чрезвычайно сильной и интегрированной ПВО России в Черноморском регионе может быть очень ценной. Возможность вылететь с континентальной части США для выполнения этих боевых задач также избавит от необходимости использовать базы в Европе, которые могут быть уязвимы для ударов вероятного противника. Успешному выполнению поставленных боевых задач будут способствовать и тактико-технические характеристики ракеты LRASM, пишет The Drive.

Система управления LRASM позволяет ракете выполнять различные схемы поиска цели (движение «змейкой», спиралью, и т. д.), а ее бортовая аппаратура — идентифицировать обнаруженные объекты в сложной помеховой обстановке.

Предполагается, что запущенная в район поиска ракета сможет находиться в воздухе длительное время, идентифицируя обнаруженные объекты до тех пор, пока не обнаружит корабль, сходный по характеристикам с заданной целью, и затем атакует его.

Впрочем, как ранее писала «Газета.Ru», конфликт между США и Россией не закончится локальной ракетной перестрелкой на Черном море. Он примет характер мировой ракетно-ядерной войны и будет затяжной. С самого начала с обеих сторон будет отмечаться неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия. А это, в свою очередь, вызовет катастрофические последствия не только для воюющих, но и для всех других государств. Это отлично понимают информированные политики и военные и на Западе, и на Востоке.

Поэтому сводить суть гипотетического вооруженного противоборства между Москвой и Вашингтоном к ТТХ ракеты LRASM и бомбардировщика В-1В и легкомысленно, и не профессионально, да и опасно.

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