Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией

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Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп сообщил, что США могут достичь новых договоренностей по ограничениям ядерного вооружения с Россией и Китаем.
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