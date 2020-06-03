Трамп высказался за присутствие России в G7

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Doug Mills/Pool/Sipa USA/Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.

По его словам, пригласить в G7 российского президента Владимира Путина — это здравая идея.

Американский лидер отметил, что половина тем, которые поднимаются на G7, должны обсуждаться также и с Россией, поэтому проведение саммита без Путина — это пустая трата времени.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении перенести проведение саммита G7 с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

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