У Луцьку – 9 нових випадків коронавірусу

У Луцьку зафіксували 9 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомили сьогодні під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.

Нагадаємо, зранку 3 червня про нові випадки коронавірусу в Луцьку не повідомляли.

Загалом у Луцьку було зафіксували 199 випадків захворювання на COVID-19. Протягом 2 червня сімейні лікарі обстежили 91 випадок хворого на ГРВІ та грип, із них діти — 49, дорослі — 42. Жодного випадку захворювання на COVID-19 не підтвердили.

Проте вже сьогодні, 3 червня, у Луцьку зафіксували ще 9 нових випадків.