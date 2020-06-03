Путин возмутился докладом губернатора об экокатастрофе под Норильском: «И закончил! А что делать-то?»

Президент России Владимир Путин выразил удивление докладом губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации под Норильском, где на ТЭЦ в результате разгерметизации резервуара произошел разлив дизельного топлива. Более 20 тыс. т нефтепродуктов утекло в две реки.

ЧП случилось в пятницу, 29 мая. Информация о причинах разнится. В региональном главке МЧС сообщили, что в хранилище с дизтопливом врезался автомобиль, в результате чего произошел пожар на площади 350 кв. метров. В краевом следкоме позднее заявили, что случилась разгерметизация одного из резервуаров, топливо вылилось на дорогу и загорелась ехавшая там машина.

Правительство Красноярского края ввело режим ЧС межмуниципального уровня. На совещании Усс отметил, что власти региона среагировали бы быстрее, если бы владелец ТЭЦ и администрация Норильска вовремя сообщили об аварии и последствиях.

«Ликвидация последствий ЧС в короткие сроки, а именно в течение 14 дней, заявлен этот срок, на мой взгляд, является делом достаточно проблематичным. Главная проблема возникает прежде всего с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп можно откачивать из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-то транспортные схемы, порядка 20 километров — бездорожье. <…> Основной вариант утилизации — это сжигание в соответствующих емкостях, опыта такого в Красноярском крае нет, потому прогнозировать, что подобное пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончил», — сказал глава региона.

«А чего доклад-то? И закончил! А что делать-то? Вы же губернатор!» — сказал в ответ Путин.

После он обратился к директору АО «НТЭК» Сергею Липину. Этой компании принадлежит резервуар, из которого вылилось топливо. «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал глава государства.

В итоге Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске ЧС федерального характера.