Сын Ирины Медведевой сделал первые шаги

Звезда «6 кадров», актриса театра и кино Ирина Медведева сейчас познает для себя главную роль в жизни — роль мамы. Летом прошлого года на свет появился ее первенец. Сегодня молодая мамочка поделилась фотографией, на которой ее сын делает первые в своей жизни шаги — малыш идет навстречу папе.

«В канун праздника защиты детей мое маленькое чудо сделало первые осознанные шажочки. Быть мамой — это невероятное счастье» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Znamenitka), — оставила Ирина подпись под фотографией, дополнив ее разноцветными сердечками.

Поклонники поздравили звезду с таким важным событием, пожелали малышу быть здоровым, а молодым родителям — любви и взаимопонимания. Актриса Лиза Арзамасова тоже не осталась равнодушной и написала такие слова: «Нежность! Первые шаги — восторг! Счастливой и безмятежной дороги малышу!»

Напомним, что в июле 2018 года Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а уже через год, в июне, подарила возлюбленному долгожданного сына.