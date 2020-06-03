Поклонники обсуждают внешний вид Боярского

Художественный руководитель петербургского театра «Бенефис» и «главный мушкетер» страны Михаил Боярский решил обратиться к широкой общественности с просьбой оказать помощь 3-х и 5-летним детям музыканта симфонического оркестра Марку и Адриану Ботвиным, у которых был выявлен редкий вид генетической патологии — чтобы получить шанс быть здоровыми, малышам требуется срочная операция. Ее можно сделать только заграницей, а ее стоимость составляет шестьдесят миллионов рублей.

«У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти- и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз — адренолейкодистрофия», — рассказал актер. Однако многие пользователи соцсети обратили внимание и на вид самого Боярского.

Поклонники отметили, что знаменитость трудно узнать — он сильно похудел и выглядит совершенно изможденным. Некоторые юзеры стали волноваться и спрашивать о здоровье звезды. Во время пандемии коронавируса 70-летний Михаил Сергеевич находится на самоизоляции. Как только объявили период нерабочих дней, он уехал вместе с близкими на дачу в Ленинградскую область. Вероятно, там и был записан вышеупомянутый ролик.