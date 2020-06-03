Другие кандидатуры не рассматривали власти объяснили назначение чиновника судимостью мэра Славгорода

После задержания и ареста мэра Славгорода Сергея Горбунова исполняющим его обязанности не мог стать никто иной, кроме первого заместителя Дмитрия Петракова. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили депутат Славгородского горсобрания Ольга Токмакова и начальник департамента правительства Алтайского края по внутренней политике Юрий Проскурин. В связи с этим возникла любопытная ситуация, характеризующая ситуацию с управленческими кадрами в регионе, поскольку сейчас городом управляет человек с судимостью за тяжкое преступление, относительно недавно вышедший из колонии. Как следует из приговора Славгородского горсуда от 15 марта 2016 года, Петраков был осужден за превышение полномочий во времена несения службы в правоохранительных органах.

Из материалов дела становится ясно, что Дмитрий Петраков ранее работал в славгородском отделе ФСКН РФ в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Согласно приговору, в 2014 году он вместе со своим коллегой сфальсифицировал дело о сбыте наркотиков, фигурантами которого были подставные лица, причем как покупатель (наркозависимый), так и дилеры (злоупотребляли алкоголем). Будущих виновных через наркозависимого просили подержать у себя запрещенные вещества, но в момент «возврата» их и «накрывали» Петраков с товарищем. Одному из задержанных также подбросили запрещенные таблетки, установили в суде. На деле задержанные мужчины были непричастны к наркоторговле. Однако их пытались склонить к даче сведений с помощью угроз и физического насилия. Эти показания были необходимы Петракову и его коллеге для оформления дела.

Такой «эффективной» работой Петракова и его сослуживца заинтересовался отдел собственной безопасности краевого управления госнаркоконтроля. В результате дело дошло до следствия, в ходе которого было установлено, что возбуждение дел и задержание людей проходило незаконно, а документы были сфальсифицированы. Материалы разбирательства были переданы в суд, где были предъявлены веские доказательства в виде записей телефонных разговоров, подложных документов и результатах судебных экспертиз. Они подкреплялись показаниями свидетелей, в том числе того, кто был подставным покупателем. В итоге обвинительный приговор в отношении Петракова и его коллеги был объявлен 15 марта 2016 года.

Дмитрия Петракова и его сослуживца осудили по п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия или угрозой применения, с причинением тяжких последствий). При этом Петракову также вменялось незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, но в этой части суд его оправдал. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции адвокатам осужденных не удалось. В срок отбывания наказания Петракову также было зачислено около 8 месяцев пребывания под стражей. Таким образом, Петраков должен был оказаться на свободе уже ближе к концу 2018 года или даже ранее по УДО.

В приговоре суда указано: «Иная личная заинтересованность Петракова Д.Г. в реализации данного преступного плана выражалась в обусловленном побуждениями карьеризма желании искусственно повысить свои показатели , составить положительное мнение о своих деловых качествах , повысить собственный авторитет, заручиться поддержкой руководства в решении служебных вопросов, создать для себя лично благоприятные условия работы» и т.д.

Уже в мае 2019 года он был нанят на должность председателя комитета ЖКХ и экологии мэрией Славгорода, которую тогда уже возглавлял бывший коллега Петракова по правоохранительным органам Сергей Горбунов. Однако еще до этого назначения он имел связи с мэрией. По данным ЕГРЮЛ, с 28 апреля 2018 и по 23 мая 2019 года он был директором муниципального предприятия «Теплосбыт». По всей видимости, Петраков не находился в колонии уже в этом время. В день его вхождения в администрацию директором МУП стал Денис Ханин. Сейчас Петраков является исполняющим обязанности мэра Славгорода, будучи также и.о. первого заместителя, поскольку Сергей Горбунов был арестован по обвинению в получении взятки на 6 млн рублей.

Любопытно, что в уголовном деле Сергея Горбунова также фигурирует предприятие «Теплосбыт». По версии следствия, в частности, он брал взятки за принятие юридически значимых решений при выборе поставщика угля для МУП и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. За это в мае 2020 года Горбунов получил 2 млн рублей, после чего сразу же был задержан. Правда, позднее он также признался в эпизодах взяточничества на 6 млн рублей. С какими обстоятельствами они связаны, не уточнялось.

Из объяснения представителей двух ветвей власти становится ясно, что другого человека на текущий момент на должности и.о. главы города быть не может. Начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Юрий Проскурин сообщил «Банкфаксу», что исполнение обязанностей мэра можно возложить только на заместителей. Более того, из мнения местных единороссов становится ясно, что Петраков, вероятно, задержится во главе Славгорода.

Так, депутат Славгородского горсовета, лидер местного отделения «Единой России» Ольга Токмакова рассказала «Банкфаксу», что пока альтернатива Петракову не рассматривается, и все будет зависеть от делегации из краевого правительства, которая должна прибыть в город 4 июня. «Мы еще не рассматривали другие кандидатуры по назначению в связи с большой делегацией членов правительства, реготделения партии и АКЗС. Весь акцент сейчас на рабочую встречу. Необходимо определить формат дальнейшей работы, поскольку предстоит отопительный сезон. После этого будем принимать дальнейшие решения. Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, поскольку мы находимся еще на очень важном этапе — в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас резких движений делать точно не будем», — пояснила народная избранница.

Добавим, что вопрос о назначении и.о. главы Славгорода в теории может быть рассмотрен на следующей сессии Горсобрания вместе с вопросом об отстранении от должности главы администрации Сергея Горбунова на время разбирательства. Однако, по словам Токмаковой, пока не определено, когда состоится следующее заседание. Не исключено, что решения в этой части будут приниматься при участии коллег из правительства края. Также стоит отметить, что согласно городскому Уставу Славгорода, полномочия главы администрации в случае его отсутствия исполняет первый заместитель. В местной администрации в такой должности находится только Дмитрий Петраков.

Между тем на сайте администрации Славгорода прямо указано, что в числе прочего Петраков все еще курирует работу МУП «Теплосбыт». Само предприятие находится в тяжелом положении – на пути к банкротству. Как следует из картотеки Арбитражного суда Алтайского края, в начале марта текущего года ООО «Меттранском» (МТК) подало иск о признании МУПа банкротом из-за неких обязательств перед кредитором на 46,8 млн рублей. В конце марта разбирательство было отложено из-за коронавируса, но в мае процесс был продолжен. При этом уже 28 мая суд принял решение о введении процедуры наблюдения сроком до 20 октября 2020 года. Из претензий МТК обоснованными были признаны 35,7 млн рублей долга. В связи с чем образовалась такая сумма в материалах дела не уточняется. Сам «Меттранском» занимается обработкой отходов и лома металлов, а также грузоперевозками и торговлей твердыми, жидкими и газообразными видами топлива. Директором и учредителем фирмы является Александр Голованов.

Также интересно, что временным управляющим «Теплосбыта» был назначен Андрей Бакланов. Он же является конкурсным управляющим славгородского МУП «Благоустройство» с 2017 года. В октябре прошлого года в администрации Славгорода прошли обыски в связи с неправомерными действиями властей в ходе процедуры банкротства. Тогда Сергей Горбунов рассказывал, что дело касается изъятия местного полигона ТБО у указанного предприятия в 2019 году и передачи его МУП «Водоканал», которое, кстати, также курирует Дмитрий Петраков. Мэр был уверен, что он действовал в рамках закона. По мнению Бакланова, сделка была незаконной.