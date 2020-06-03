Ученые разгадали тайну происхождения свитков Мертвого моря

Для выяснения, откуда вообще взялись свитки, учеными были изучены ДНК животных. Как оказалось, древние артефакты были сделаны из кожи овец и коров, заявил Одед Рехави из Тель-Авивского университета.

По мнению исследователей, текст на кожу был нанесен между III столетием до нашей эры и I столетием нашей эры, то есть примерно 2000 лет назад. Те времена являлись переломными для последователей иудаизма и сторонников христианства.

Почти все рукописи были созданы в одном и том же месте группой писцов (в каком точно – загадка). Об этом говорит факт, что все овцы, из шкуры которых сделали писания, имели родственные связи. Только несколько свитков из коровьей кожи были созданы в другом месте: в иудейских пустынях невозможно было выращивать крупный рогатый скот.

Сами артефакты были обнаружены еще в 1947-1960 годах. Всё это время они хранились в библиотеке свитков – в 11 пещерах близ Кумрана (Иудейская пустыня на северо-западе Мертвого моря).

Свитки также создавались в других регионах. Например, некоторые были найдены в Масаде (55 км от Кумрана). Два писания были сделаны на шкурах овец, не связанных родственно. Вероятно, люди просто сделали копию текста.

Остальные свитки были тоже сделаны, скорее всего, в соседних регионах Кумрана, об этом говорит ДНК овец. Этот вопрос ученым еще предстоит выяснить. Благодаря свиткам и их анализу эксперты сумели выяснить географическое распространение верований того времени.