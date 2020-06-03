Препарат «Авифавир» ускоренно выведут на рынок

Росздравнадзор совместно с фармпроизводителями работает над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарственного препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Авифавир» (МНН — «Фавипиравир»). Об этом во вторник сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова.

Как сообщает медицинский инсайдер ЕАО на странице ЭКГ79 в соцсети Instagram, Россия нашла решение для мировой пандемии — 11 июня в российские больницы поставят новый препарат против COVID-19, созданный РФПИ и фармацевтическим холдингом «Химрар». Это первое российское лекарство, которое Минздрав зарегистрировал как препарат от коронавируса с доказанной клинической эффективностью.

«Новые таблетки от Covid сокращают время болезни вдвое и способствует быстрому улучшению состояния легких. Первые 60000 лечебных комплектов поступят для лечения в ближайшее время и станут бесплатными для всех россиян по полисам ОМС.

России?ские фармацевты и ученые за минимальное время смогли сформулировать глобальный ответ человечества мировой пандемии.

Как у любого сильного препарата здесь тоже есть свои ограничения: он запрещен к приему беременным и кормящим женщинам.

Решение ищут все страны мира. Российским препаратом уже заинтересовались в Саудовскои? Аравии и странах Ближнего Востока», — говорится в сообщении.