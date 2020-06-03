54 новых случая COVID-19 обнаружено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 351. Всего выздоровел 2 991 человек (плюс 177 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).

Как уточнили в оперштабе республики, все новые случаи заражения контактные. 30 человек госпитализированы, еще 24 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 35, Набережные Челны — 6, Зеленодольский район — 5, Пестречинский — 2. По одному случаю выявили в Апастовском, Буинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Мамадышском и Нижнекамском районах.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 2 человека, от 18 до 30 — 3, от 30 до 50 — 23, от 50 до 60 — 5, от 60 до 70 — 10, от 70 до 80 — 11.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 536 случаев заражения коронавирусом, из них 38,5% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 842), Московская область (736), Санкт-Петербург (380), Свердловская область (357), Нижегородская область (347).