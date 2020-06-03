Ученые разгадали тайну происхождения свитков Мертвого моря

Некоторое время назад эксперты взялись за изучение свитков Мертвого моря, которые включают примерно тысячу древних рукописей о религиозных и библейских событиях. После различных исследований эксперты сумели разгадать ряд странностей относительно артефактов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Для выяснения, откуда вообще взялись свитки, учеными были изучены ДНК животных. Как оказалось, древние артефакты были сделаны из кожи овец и коров, заявил Одед Рехави из Тель-Авивского университета.По мнению исследователей, текст на кожу был нанесен между III столетием до нашей эры и I столетием нашей эры, то есть примерно 2000 лет назад. Те времена являлись переломными для последователей иудаизма и сторонников христианства. Почти все рукописи были созданы в одном и том же месте группой писцов (в каком точно – загадка). Об этом говорит факт, что все овцы, из шкуры которых сделали писания, имели родственные связи. Только несколько свитков из коровьей кожи были созданы в другом месте: в иудейских пустынях невозможно было выращивать крупный рогатый скот.Сами артефакты были обнаружены еще в 1947-1960 годах. Всё это время они хранились в библиотеке свитков – в 11 пещерах близ Кумрана (Иудейская пустыня на северо-западе Мертвого моря).Свитки также создавались в других регионах. Например, некоторые были найдены в Масаде (55 км от Кумрана). Два писания были сделаны на шкурах овец, не связанных родственно. Вероятно, люди просто сделали копию текста.Остальные свитки были тоже сделаны, скорее всего, в соседних регионах Кумрана, об этом говорит ДНК овец. Этот вопрос ученым еще предстоит выяснить. Благодаря свиткам и их анализу эксперты сумели выяснить географическое распространение верований того времени.